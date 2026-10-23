Arrestato a Torino per furto aggravato: ruba sedia a rotelle a un anziano

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Un episodio di criminalità ha scosso il quartiere Barriera Milano di Torino. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 42 anni, senza fissa dimora e con precedenti, accusato di aver rubato una sedia a rotelle a un anziano e di una serie di furti in abitazione e in un ambulatorio. L'operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano, è scaturita dalla segnalazione di un residente che ha notato movimenti sospetti nel seminterrato del proprio stabile.

La segnalazione e l'intervento delle forze dell'ordine

Secondo la ricostruzione, un uomo stava uscendo dall'ascensore con un carrello porta utensili pieno di attrezzi. Il residente, insospettito, ha verificato l'effrazione di diversi box auto e ha immediatamente allertato il 112. Gli agenti, giunti sul posto, hanno avviato le ricerche nelle zone limitrofe e nei parchi cittadini. È stato così individuato, all'interno del Parco Stura, un soggetto corrispondente alla descrizione, intento a spingere una sedia a rotelle. Gli operatori hanno accertato che la sedia era stata sottratta poco prima dall'androne di uno stabile, ai danni di un anziano, al quale è stata restituita immediatamente.

Furti aggravati e custodia cautelare

Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che il quarantaduenne, nella prima metà di settembre, si era reso responsabile di un ingente furto ai danni di un ambulatorio della zona. Dal locale erano stati asportati computer portatili, macchine fotografiche, telefoni cellulari e occhiali da vista, per un valore superiore ai 5.000 euro. Per questi motivi, l'uomo era già stato deferito all'Autorità Giudiziaria. Ora, per i fatti esposti, il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. I procedimenti penali versano nella fase delle indagini preliminari e vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell'indagato fino alla sentenza definitiva.

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