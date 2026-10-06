Arrestato a Vada con cocaina e hashish: un 47enne nei guai

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Un 47enne nordafricano è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cecina, in provincia di Livorno. L'episodio si è verificato nel centro di Vada, una frazione del comune di Rosignano Marittimo, dove l'uomo si aggirava in auto con un atteggiamento che ha insospettito i militari impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Un controllo che porta all'arresto

Quando i carabinieri si sono avvicinati, il 47enne ha cercato di evitare il controllo, mostrando un nervosismo crescente. Fermato nei pressi dell'ufficio postale locale, ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato prontamente bloccato. Durante l'operazione, l'uomo ha opposto resistenza, rendendo necessario l'intervento della forza per procedere agli accertamenti.

La perquisizione e il sequestro

Dalla perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto 10 dosi di cocaina, circa 6 grammi di hashish e 585 euro in contanti. Parte del denaro, precisamente 300 euro, era nascosto addosso all'uomo, mentre il resto era occultato nel cruscotto dell'auto. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

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Le conseguenze legali

L'arresto rappresenta un ulteriore colpo al fenomeno dello spaccio nella zona, grazie all'attività di prevenzione e controllo svolta dai carabinieri. L'uomo dovrà ora rispondere delle accuse davanti all'autorità giudiziaria, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali complici o ulteriori responsabilità.