Arrestato a Vecchiano per spaccio: in auto nascondeva hashish e oltre 5mila euro

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Un controllo stradale lungo la Strada Statale 1 Aurelia, nel comune di Vecchiano, si è trasformato in un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione dei Carabinieri di Migliarino Pisano hanno fermato un giovane di 20 anni alla guida di un'auto, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso.

Il controllo e la perquisizione

Durante un servizio di pattugliamento del territorio, i Carabinieri hanno intimato l'alt a un veicolo in transito. L'uomo, un ventenne, è apparso subito agitato, inducendo gli operatori ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione del mezzo ha rivelato la presenza di un involucro con 150 grammi di hashish, nascosto con cura.

Sequestrati droga e contanti

Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno trovato e sequestrato 5.030 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività illecita. Insieme al denaro, è stato rinvenuto anche materiale utile al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro in attesa delle analisi tecniche disposte dall'Autorità Giudiziaria.

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Arresto e attesa del rito direttissimo

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando. Nelle prossime ore dovrà comparire davanti al giudice per il rito direttissimo.

L'operazione conferma l'impegno dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di droga lungo le principali arterie stradali, a tutela della sicurezza dei cittadini.