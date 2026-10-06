Arrestato a Villabate per violenza sessuale e lesioni sulla ex compagna

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Un uomo di 41 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Villabate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica. L'uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale e lesioni personali ai danni della ex compagna.

L'indagine, coordinata dal secondo dipartimento Fasce deboli della Procura di Palermo e diretta dalla Dott.ssa Laura Vaccaro, ha permesso di raccogliere un solido quadro indiziario grazie a tempestivi accertamenti medico-legali, prelievi biologici, sequestri e alle dichiarazioni della persona offesa.

Una relazione segnata da violenze e minacce

La vicenda affonda le radici in una complessa e travagliata relazione sentimentale, interrottasi anni prima a causa dell'indole possessiva, gelosa e violenta dell'uomo. Già in passato l'uomo si era reso responsabile di minacce di morte, telefonate ossessive e comportamenti persecutori. Per tali condotte, nel 2020 era stato sottoposto a misure cautelari, dal divieto di avvicinamento fino all'aggravamento con gli arresti domiciliari, a seguito di reiterate violazioni e aggressioni fisiche.

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Il riavvicinamento e la nuova aggressione

Dopo un lungo periodo di interruzione di ogni contatto e una pena detentiva patita per precedenti fatti, l'uomo ha riallacciato i contatti con la persona offesa, rassicurandola falsamente su un presunto cambiamento personale e manifestando l'intenzione di instaurare un rapporto sereno. Tuttavia, nonostante la condotta prudente della donna, l'uomo ha progressivamente riproposto atteggiamenti prevaricatori e risentiti, sfociati infine in una grave aggressione: sotto minaccia di un coltello, la vittima è stata costretta con la forza a subire rapporti sessuali non consenzienti.

Le indagini e l'arresto

Le indagini hanno permesso di condurre i necessari e immediati accertamenti sul posto e di assicurare le fonti di prova a carico dell'indagato per i reati contestati. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale "Lorusso - Pagliarelli" di Palermo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.