Arrestato dai Carabinieri ad Alatri: nascondeva cocaina negli slip e 1400 euro in contanti

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Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno tratto in arresto un uomo residente nel comune, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura dell'avviso orale di P.S., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nell'ambito dell'azione di contrasto allo spaccio condotta incessantemente dai militari dell'Arma sul territorio.

L'episodio è avvenuto in località Castelmassimo, nel comune di Veroli, lungo la Strada Provinciale 278. Durante un servizio preventivo di controllo del territorio, la pattuglia dell'Aliquota Radiomobile del N.O.R. ha intimato l'alt all'autovettura condotta dall'uomo. I sospetti maturati dai militari hanno indotto ad eseguire un'immediata perquisizione personale e veicolare.

Le verifiche approfondite hanno consentito di accertare come il fermato nascondesse proprio negli slip un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 52,70 grammi di cocaina, oltre alla somma in contanti di 1.400 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell'attività illecita.

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I successivi riscontri hanno spinto i Carabinieri ad estendere le operazioni di ricerca presso l'abitazione dell'uomo ad Alatri. La perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare ulteriori dosi di droga, nello specifico 0,56 grammi di cocaina, 0,82 grammi di hashish e 1,90 grammi di marijuana, unitamente a un bilancino elettronico di precisione e a materiale vario adibito al confezionamento dello stupefacente.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione dimostra ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di droga nella provincia di Frosinone.