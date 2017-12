Arrestato Igor il russo: il killer di Budrio catturato in Spagna dopo conflitto a fuoco

BUDRIO, 15 DICEMBRE - È stato arrestato in Spagna Norbert Feher, meglio conosciuto come Igor, il killer di Budrio. L’uomo è stato fermato a Saragozza dopo uno scontro a fuoco con la polizia. Lo riporta El Pais e l'arresto è confermato dalla Guardia Civil.

Già il 5 dicembre, Igor avrebbe fatto irruzione in un'azienda agricola spagnola ferendo due persone e scappando prima dell'arrivo della polizia. Questa notte, intorno alle 5.30, il latitante è stato fermato a Cantavieja, un piccolo centro nei pressi di Saragozza. L'arresto è avvenuto al termine di una sparatoria nella quale sono morte tre persone tra cui due uomini della Guardia Civil.

Guardia civil ha detenido en Cantavieja #Teruel al presunto autor de la muerte del civil José Iranzo y de los guardias civiles de Alcañiz Víctor y Víctor Jesús en Albalate del Arzobispo



Portaba tres armas de fuego, dos de ellas sustraídas tras asesinar a los agentes pic.twitter.com/xofrU6Uh03 — Guardia Civil (@guardiacivil) 15 dicembre 2017

Da Rimini è arrivata la reazione del ministro dell'Interno Marco Minniti, che ha voluto esprimere "un ringraziamento alle autorità spagnole, all'Arma dei carabinieri e il pensiero va alle vittime di Budrio e alle vittime in Spagna".

Per il sindaco di Budrio, Maurizio Mazzanti, la cattura dell'uomo è "una bella notizia" che però "non cancella il dolore per le morti che ha provocato". L'esito delle lunghe indagini "mi conferma la fiducia che ho sempre avuto nei confronti delle Forze dell'ordine e della giustizia". Igor era ricercato in Italia e all'estero dallo scorso aprile per gli omicidi del barista di Budrio Davide Fabbri e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri e sospettato anche dell'uccisione del metronotte Salvatore Chianese.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine Infooggi.it)