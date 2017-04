Arrestato il direttore provinciale dell\'Agenzia delle Entrate.Fermato mentre prendeva tangente

GENOVA, 11 APRILE – E’ stato arrestato all’alba il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Walter Pardini. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, si è conclusa con la presa in custodia dell’uomo, sorpreso in flagranza di reato ieri sera alle 23.30 all'uscita da un ristorante di Recco, dove Pardini avrebbe appena incassato la tangente da un avvocato e due commercialisti. Si parla di una cifra da 7500 euro.



I tre lavorano per un'azienda campana di logistica che aveva un contenzioso aperto con il Fisco e che avrebbe trasferito la sua sede a Genova appositamente per poter avvicinare Pardini.

Durante la mattinata sono avvenute le perquisizioni nel suo ufficio in via Fiume. Secondo gli investigatori non sarebbe stata la prima volta che Pardini riceveva tangenti.



L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all'arresto del direttore Pardini, con una nota che riporta: "La Direzione regionale della Liguria dell’Agenzia delle Entrate ringrazia e offre la massima collaborazione all’Autorità giudiziaria per far piena luce sulla vicenda che ha portato all’arresto del direttore della Direzione Provinciale di Genova, nell’ambito di un’inchiesta per reato di corruzione. Di conseguenza l’Agenzia ha immediatamente adottato la sospensione cautelare dal servizio in attesa del provvedimento dell’Autorità giudiziaria a seguito del quale verranno assunte tutte le misure disciplinari, contrattuali e risarcitorie per tutelare l’istituzione e la dignità dei propri dipendenti che operano onestamente e scrupolosamente".



Maria Minichino



(fonte immagine repstatic.it)