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Arrestato per spaccio ad Anagni: cocaina, bilancini e 4000 euro in casa

Redazione
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Arrestato per spaccio ad Anagni: cocaina, bilancini e 4000 euro in casa
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I Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta nella serata del 17 ottobre, rientra in un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dal Comando Compagnia della Città dei Papi.

L'arresto durante la cessione

I militari dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso l'uomo a bordo di un'auto a noleggio mentre cedeva un involucro contenente 0,4 grammi di cocaina a una donna. L'acquirente, identificata, è stata segnalata per uso personale di stupefacenti.

La perquisizione e il sequestro

Dopo lo scambio, i Carabinieri hanno perquisito il domicilio dell'arrestato, trovando ulteriori 67,6 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, è stata sequestrata una somma di 4.160 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita.

Le conseguenze

L'uomo è stato portato nel carcere di Frosinone a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'operazione conferma l'impegno dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio sul territorio.


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