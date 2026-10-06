Arrestato per truffa e estorsione a un'anziana ad Ariccia: si finge carabiniere

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Un episodio di truffa e estorsione ai danni di una persona anziana ha portato all'arresto di un uomo di 44 anni, originario di Napoli e già noto alle forze dell'ordine. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Ariccia, coordinati dalla Compagnia di Velletri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'indagine è partita dalla denuncia sporta a metà agosto 2026 da una donna di 81 anni, residente ad Ariccia. La vittima ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente all'Arma dei Carabinieri, che con la scusa di un controllo sui monili in oro posseduti dalla donna, in relazione a una presunta rapina avvenuta a Velletri, l'ha indotta a consegnare tutti i gioielli presenti in casa a un complice presentatosi alla sua porta. Il valore complessivo della refurtiva è stimato intorno ai 6.000 euro.

Le indagini e l'arresto

Grazie all'acquisizione e all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, i Carabinieri della Stazione di Ariccia sono riusciti in tempi rapidi a identificare il presunto autore del raggiro. L'uomo è stato quindi raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'autorità giudiziaria. L'attività investigativa rientra nell'ambito del costante impegno dell'Arma dei Carabinieri per la sicurezza dei cittadini e la tutela delle fasce più deboli, come gli anziani, sempre più spesso vittime di truffe e raggiri.

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L'importanza della denuncia

Le forze dell'ordine ricordano l'importanza di segnalare tempestivamente episodi di questo tipo, per permettere indagini rapide ed efficaci. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani, che sfrutta la buona fede e la solitudine delle vittime.