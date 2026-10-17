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Arrestato pusher a Bellaria: 20enne sorpreso mentre spaccia cocaina

Redazione
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Arrestato pusher a Bellaria: 20enne sorpreso mentre spaccia cocaina
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Un arresto per spaccio di droga è stato eseguito dai carabinieri a Bellaria, località balneare in provincia di Rimini. Un giovane disoccupato di 20 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è finito in manette con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno sorpreso il 20enne in pieno centro cittadino mentre cedeva una dose di cocaina a un uomo di 41 anni proveniente dal cesenate. L'intervento è scattato immediatamente, bloccando sul fatto sia lo spacciatore che l'acquirente.

L'acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Per lui non è scattato l'arresto, ma dovrà rispondere davanti all'autorità amministrativa.

La perquisizione domiciliare

Successivamente, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione del giovane, dove hanno trovato e sequestrato altre 30 dosi di cocaina nascoste nelle tasche di un giubbotto. Inoltre, all'interno dell'armadio, sono stati rinvenuti 2.780 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

Il denaro e la droga sono stati posti sotto sequestro, mentre il 20enne è stato arrestato e condotto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Un fenomeno preoccupante

L'episodio riaccende i riflettori sul contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle località turistiche della Riviera romagnola, dove anche i giovani vengono coinvolti in attività illegali. Le forze dell'ordine intensificano i controlli, soprattutto nei fine settimana, per arginare un fenomeno che non risparmia neppure i piccoli centri.


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