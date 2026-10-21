Arrestato spacciatore a Teramo: 23enne trovato con hashish e contanti
Un'operazione della Squadra Mobile della Questura di Teramo ha portato all'arresto di un 23enne di origine tunisina per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva dosi di hashish a diversi acquirenti nei pressi della sua abitazione.
L'appostamento e le cessioni sospette
Gli investigatori, nel corso di un mirato appostamento, hanno notato il viavai di persone sotto casa del sospetto. Dopo aver assistito a una cessione, i poliziotti hanno fermato un'auto con cinque persone a bordo: due di loro, tra cui un minorenne, sono state trovate in possesso di una dose di hashish e sanzionate per detenzione.
La fuga e il fermo del venditore
Il venditore, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga ma è stato rapidamente bloccato. Addosso aveva 35 grammi di hashish confezionata in dosi nelle tasche, 4 grammi nei calzini e 80 euro in contanti.
La perquisizione domiciliare
Estendendo la perquisizione all'abitazione del giovane, gli agenti hanno rinvenuto in un vano del soggiorno due bilancini di precisione, 165 grammi di hashish e oltre 5.000 euro in banconote di vario taglio, il tutto sequestrato. Complessivamente, la droga sequestrata ammonta a circa 200 grammi.
L'uomo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi processuali.
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