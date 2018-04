Arriva il Telepass Europeo: si viaggia liberamente in 4 Paesi

ROMA, 5 APRILE 2018 – Successivamente ad un accordo trovato tra Telepass, società del gruppo Atlantia, il gruppo francese APRR/AREA e la spagnola Pagatelia, con il nuovo Telepass Europeo sarà possibile viaggiare con un unico dispositivo in 4 Paesi.

Il nuovo dispositivo andrà ad affiancare quello già esistente per i camion, attivo già da circa un anno in alcuni Paesi UE. Il Telepass Europeo, una volta installato al costo di attivazione di 6 euro e un canone mensile di 2,4 euro da pagare solo nei mesi in cui si varca la frontiera, permetterà agli utilizzatori di muoversi con più libertà.



Gli automobilisti italiani che lo installeranno, potranno viaggiare liberamente sulla rete autostradale italiana, francese, spagnola e portoghese. Inoltre, con lo stesso dispositivo oltre al pedaggio, si potrà pagare anche il parcheggio nelle principali città dei Paesi aderenti: in Italia a Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli, negli altri Paesi si sono aggiunti 400 parcheggi in metropoli europee come Parigi, Madrid e Barcellona.

Per chi è già cliente Telepass, basterà richiedere il dispositivo rivolgendosi ai Punti Blu, e far agganciare il nuovo contratto a quello già esistente del Telepass Family. Per i nuovi clienti basterà firmare un contratto Telepass Family e contemporaneamente richiedere il servizio del Telepass Europeo.

Giovanni Napolitano

Fonte immagine: viagginews.com