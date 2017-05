Arriva in Calabria la campagna sull’ipercolesterolemia familiare. Dosaggi di colesterolo gratuiti da lunedì 8 a sabato 20 maggio,. Importante sottoporsi a controllo da giovani in caso di familiarità

CATANZARO 05 MAGGIO - Da lunedì 8 a sabato 20 maggio, in alcuni studi di medici di medicina generale, sarà possibile sottoporsi a screening gratuito sull’Ipercolesterolemia familiare.

L’iniziativa prevede la possibilità per tutti cittadini calabresi di contattare o recarsi direttamente negli studi che hanno aderito alla Campagna per sottoporsi gratuitamente al dosaggio dei livelli di colesterolo.

Il colesterolo alto è un male silente che non dà sintomi ma che non va trascurato: con il passare degli anni può comportare la formazione di “placche” che ostruiscono le arterie e aumentano, insieme ad altri fattori, il rischio di infarto, soprattutto giovanile.

L’Ipercolesterolemia familiare è una patologia subdola che esordisce alla nascita e che espone a rischio di infarto i giovani. In Calabria si stima che 4.000 soggetti siano colpiti da questa temibile patologia, ma di questi attualmente ne sono stati individuati meno di 200.

Lo screening fa parte di una campagna denominata ATEROSTOP, coordinata da Arturo Pujia e da Tiziana Montalcini, docenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Grazie a questo progetto sono state create due reti di ambulatori, una per adulti ed una pediatrica, negli ospedali calabresi, che sono in grado di affrontare e curare le patologie legate alle iperlipidemie.

Inoltre, grazie alla collaborazione con la SIMG (Società italiana di Medicina Generale), diretta dal dott. Piero Vasapollo, e con la FIMMG (Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale), diretta dal dott. Giuseppe Varrina, sono stati avviati corsi per medici di medicina generale in ogni provincia calabrese.

A partire dal 20 maggio gli esperti dell’Università di Catanzaro saranno poi a disposizione per consulenze gratuite negli stessi studi coinvolti.

È possibile sottoporsi allo screening qui:

UCCP SOVERATO Via Trento e Trieste, 32-34, 88068 Soverato

Centro Ippocrate Medical Service Via XX Settembre,106 88100 Catanzaro

UCCP BORGIA Via Aldo Moro, 88021 Borgia

Dott. Piero Vasapollo Via Nazionale 70, 88842 Cutro (KR)

Dottori MUCCI, DE VUONO, SICOLI Piano Lago di Mangone, 87050 (Cosenza)

MEDICOOP S. AGATA Via Ravagnese Inferiore 5, 89134 Reggio Calabria