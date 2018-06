Arti marziali miste, Fabiana Giampà, bandiera italiana nelle Mma

CROTONE 28 GIUGNO - È ancora Fabiana Giampà della scuola Olimpia di Crotone allenata dal coach Fabio Cusato, a rappresentare con orgoglio la bandiera italiana nelle Mma (arti marziali miste) insieme a tutti gli altri atleti della nazionale. La campionessa crotonese ha conquistato una medaglia di bronzo ai campionati Europei Immaf (internazional mixed martial arts federation) 2018 disputati in Romania esattamente a Bucarest nei giorni scorsi patrocinati e sponsorizzati dall'Ufc (Ultimate fighting championship).

Europeo durissimo con ben centocinquanta atleti partecipanti provenienti da ventiquattro paesi. Dopo aver vinto gli ultimi mondiali Immaf in Bahrein Giampà si è approcciata per la prima volta ad una delle competizioni più difficili ed ardue. Molte le contendenti in categoria, alcune delle quali già con tante prestazioni di livello Internazionale. L’atleta crotonese arriva in semifinale dominando due round su tre e dimostrando di essere all’altezza della situazione contro un’avversaria non di facile gestione, vista la mole fisica. Anche il peso ha fatto la differenza dato che la rivale sfiorava i sessantasei chilogrammi. Giampà al peso invece ha fatto fermare la bilancia a sessantatre ma non si è intimorita, anzi ha fatto sentire i suoi colpi pesanti, mettendo in grosse difficoltà la sua rivale. L’incontro è stato perso per decisione unanime della giuria, ma è stato equilibrato con la finlandese che si è dimostrata comunque molto forte.Notevole il supporto della Figmma Federazione italiana grappling mixed martial arts, capeggiata dal presidente Saverio Longo e dal suo vice Vito Paolillo ma soprattutto del tecnico responsabile della nazionale Fabio Ciolli.A volte una sconfitta può essere salutare perché Giampà è tornata ancora più convinta e determinata per preparare gli imminenti campionati mondiali che si terranno in Bahrain, dove la nazionale Italiana sarà nuovamente impegnata a rappresentare la qualità delle arti marziali miste amatoriali nel mondo.Chi pratica le Mma a certi livelli, come ogni altro sport da contatto, sa che il confronto è un’opportunità per dimostrare a se stessi, che i limiti sono fatti per essere superati e Fabiana Giampà ne è un esempio esclusivo per la città di Crotone ed un orgoglio per tutta la Calabria.