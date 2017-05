As Roma: Spalletti non è\' più l\'allenatore dei giallorossi. Di Francesco il candidato a sostituirlo

ROMA, 30 MAGGIO - Ora è ufficiale, Luciano Spalletti non è più l'allenatore della Roma. La società giallorossa ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale la fine del rapporto con il tecnico di Certaldo dopo un anno e mezzo. Spalletti era subentrato a Rudi Garcia nel gennaio del 2016 compiendo un grande lavoro e portando la Roma fino agli 87 punti di questa stagione, che sono valsi il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus.

L'ufficialità arriva dopo la vittoria di domenica sul Genoa, che ha garantito ai giallorossi la qualificazione diretta alla fase a gironi della Champions League 2017-18. La decisione di lasciare la Roma era già chiara da tempo; Spalletti paga anche un pessimo rapporto con i media e i tifosi della Capitale, e, in questo senso, la gestione di Francesco Totti non ha di certo aiutato. Di seguito il comunicato ufficiale con il quale la società di Pallotta saluta il tecnico

“Vogliamo porgere i nostri più sentiti ringraziamenti a Luciano Spalletti per il grande lavoro svolto e per l’importante contributo dato al club sin dal suo ritorno", afferma il presidente dell'AS Roma Jim Pallotta.

"Sotto la sua guida in questa stagione, la squadra ha conquistato il maggior numero di punti e segnato più reti nella storia del club giallorosso. Auguriamo a Luciano il meglio per il futuro".

"Il Club intende continuare il suo percorso di crescita e il nuovo allenatore condividerà i valori e la filosofia della Società, contribuendo allo sviluppo dell’AS Roma”.

Si chiude il rapporto di lavoro tra #ASRoma e Luciano #Spalletti



Leggi il comunicato

Nel futuro di Spalletti ora sembra esserci l'Inter. A confermarlo, nella serata di lunedì, le parole del nuovo coordinatore tecnico dei club Suning, Walter Sabatini, intercettato fuori dalla sede nerazzurra: "Spalletti? Stiamo lavorando, è un candidato molto serio ma dobbiamo vedere. È un candidato molto serio…"



Di Francesco: entro lunedì l'annuncio ufficiale

Il prossimo progetto tecnico della Roma dovrebbe ripartire sotto la guida di Eusebio Di Francesco. L'attuale allenatore del Sassuolo è pronto a partire settimana prossima verso la Capitale, anche se in conferenza stampa non ha sciolto le riserve sul suo futuro: "La risposta arriverà entro lunedì, mi incontrerò con la proprietà. Qui c'è la serenità che forse non troverò da nessun'altra parte.