Ascoli, turista annega per salvare il figlio di 10 anni

GROTTAMMARE (AP), 19 GIUGNO - Un turista bresciano di 44 anni è morto domenica mattina mentre faceva il bagno a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si trovava in acqua col figlio di cinque anni a ridosso della scogliera, quando la corrente ha messo entrambi in difficoltà.

I due sono stati subito raggiunti dai bagnini del salvamento che sono riusciti a trarre in salvo il piccolo e a metterlo al sicuro. Il padre è invece stato trascinato dalla corrente verso gli scogli e lì probabilmente ha perso i sensi. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo dopo aver recuperato il corpo. I sanitari del 118, immediatamente allertati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine quotidiano.net)