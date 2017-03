Asp Catanzaro: definiti i criteri per accedere ai benefici previsti a favore di persone con disabili

CATANZARO, 3 MARZO – Al fine di garantire supporto alle persone con disabilità gravissima e alle famiglie, l’Asp di Catanzaro ha provveduto a definire le procedure di accertamento e di accesso ai benefici di cui alla deliberazione n° 364 del 27 luglio 2016, con cui la Regione ha individuato le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per la non autosufficienza (FNA), annualità 2014, di cui al DM del 7 maggio 2014. Nello specifico, il 40% delle complessive risorse è stato assegnato alle ASP del SSR, per fornire attività di sostegno a persone in condizioni di dipendenza vitale, al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione.

In ragione di quanto definito con la richiamata deliberazione di G.R., i destinatari degli interventi devono essere persone in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti da gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantire l’integrità psico-fisica.

Alla luce di ciò è parso opportuno condividere con i comuni capofila di zona sociale i criteri di valutazione, le modalità di equo accesso ai benefici da parte delle persone che ne hanno diritto, l'entità del beneficio da destinare ad ogni singola persona, che è stata quantificata in 300,00 euro mensili. Per accedere ai benefici previsti è necessario esibire apposita domanda per il tramite dei comuni e/o direttamente nei Punti unici di accesso (PUA) distrettuali e/o nei Poli sanitari territoriali (PST). Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20 marzo 2017.

Contestualmente sarà promossa un’adeguata campagna di informazione rivolta alle famiglie dei possibili beneficiari, attraverso l’affissione di manifesti murali nelle strutture sanitarie e nei comuni che si rendono disponibili, nonché tramite le associazioni di rappresentanza dei cittadini, con particolare riferimento a quelle di tutela delle persone affette da gravi patologie cronico-degenerative che determinano condizioni di disabilità gravissima.

L’avviso e ulteriori informazioni utili sono reperibili sul sito web istituzionale dell’ASP di Catanzaro, nella sezione Concorsi e Avvisi, alla pagina web http://www.asp.cz.it/?q=node/3584.