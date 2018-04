Aspettando il 1 Maggio: ecco alcune delle principali iniziative

ROMA, 29 APRILE – A due giorni dal 1 Maggio, i sindacati hanno reso definitivamente note tutte le iniziative che si terranno nella mattinata e nel pomeriggio di questa giornata, dedicata in primis alla sicurezza sul lavoro, agli infortuni e alla salute. Le organizzazioni sindacali hanno infatti sottolineato come, nonostante ci si trovi nell’era dell’innovazione digitale, l’emergenza delle morti sul lavoro non accenna a calare: serve dunque una campagna di sensibilizzazione e di responsabilità, al fine di costruire una cultura della sicurezza “nazionale”.

Tra i cortei più imponenti, c’è sicuramente quello di Prato, che si terrà nella mattinata del 1 Maggio. Si tratta della tradizionale manifestazione unitaria organizzata da CGIL, CISL e UIL. La scelta di Prato ha un alto valore simbolico: la città si presenta infatti come una realtà industriale, dove la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è altamente sentita. Il corteo partirà da Piazza Mercatale alle 10, mentre l’arrivo è previsto per le 12, in Piazza del Duomo: qui si terrà il comizio conclusivo di Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

Prima della manifestazione di Prato, è prevista anche la visita dei leader sindacali presso il cimitero monumentale di Marcognano a Torano (Carrara), lungo il passo delle Alpi Apuane, dove sarà deposta una corona al monumento dei caduti sul lavoro, con il quale è ricordata la tragedia avvenuta presso la cava marmifera dei “Bettogli”, il 19 Luglio del 1911.

Un altro evento tradizionalmente molto atteso, è invece il “Concertone” che si terrà in piazza San Giovanni a Roma. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL, e organizzato da iCompany, sarà trasmesso con 8 ore di diretta tv su Rai3 e su Radio2. Per la prima volta, sulla pagina Facebook di Radio2, e sul canale di Youtube della Rai, verrà raccontato il backstage del Concertone in diretta. In piazza, sarà presente una conduzione interamente al femminile, composta da Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico.

Tra le altre iniziative, ricordiamo inoltre quella della Confsal, che celebra il 1 maggio a Napoli, sotto lo slogan “Il lavoro riparte dal Sud”. Come spiega il sindacato, infatti, “è prevalentemente dal Sud, segnato dal maggior tasso di disoccupazione e da un forte disagio sociale, soprattutto giovanile, che può e deve ripartire la crescita dell’Italia”. L’appuntamento della manifestazione è alle 11 in piazza del Plebiscito.

Anche l’ANMIL – L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro – organizza tre giorni di attività e manifestazioni, al fine di “dare voce alle storie delle centinaia di famiglie, che soffrono per una perdita che può essere evitata”

D’altra parte, esaminando gli ultimi dati INAIL – L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali – è evidente come le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, presentate nel primo trimestre di quest’anno, siano aumentate dell’11,6%, rispetto a quelle consegnate, in analogo periodo, nel 2017.

fonte immagine: ultimenotizieflash.com

Flaminia Costanzi