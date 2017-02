Assaltavano sportelli bancomat in Puglia: 13 arresti

BARI, 7 FEBBRAIO - Sono 13 le persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita all'alba di oggi dalla Polizia. Secondo quanto si apprende dai media locali, gli arrestati avrebbero compiuto assalti a sportelli bancomat nel territorio di Barletta Andria Trani, Bari e Matera e commesso furti in stabilimenti industriali e commerciali, dislocati in tutta la regione Puglia.

Fra i destinatari delle misura restrittiva vi sono noti pregiudicati residenti e operanti a Minervino Murge e Spinazzola. Il sodalizio criminale avrebbe avuto la base logistica nel territorio di Andria, ma per ulteriori dettagli occorrerà attendere la conferenza stampa che si terrà in tarda mattinata presso la Questura di Bari.

L'attività investigativa è stata svolta dal Commissariato di Andria, in sinergia con gli uomini della Squadra Mobile di Bari. Al blitz hanno partecipato anche uomini del Reparto prevenzione crimine Puglia e del Reparto volo di Bari.

Luigi Cacciatori

Immagine da questure.poliziadistato.it