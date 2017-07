Assalti ai bancomat, presi i banditi mascherati da Trump

TORINO, 24 LUGLIO 2017 - Due fratelli sinti residenti nel Torinese, di 26 e 30 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino poichè erano soliti assaltare gli sportelli bancomat della zona, nella notte, mascherati da Donald Trump.

Per gli investigatori, i due giovani sarebbero i presunti autori di decine di assalti in tutto il Piemonte. I due utilizzavano la tecnica della 'marmotta', ossia un ordigno che si inserisce all'interno degli sportelli per farli saltare.

I fratelli, per muoversi durante i colpi, hanno sempre utilizzato auto rubate e, in particolare, una Mercedes bianca Classe A, successivamente riverniciata di nero su ispirazione del film The Jackal, remake del più noto 'Il giorno dello sciacallo', in cui i protagonisti Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier cambiano colore all'auto perché braccati dalla polizia.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it