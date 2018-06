Assemblea di Confcommercio: IVA, crescita e imprese. Le parole di Mattarella e Di Maio

ROMA, 7 GIUGNO – All’assemblea di Confcommecio hanno partecipato i vertici delle istituzioni italiane. Gli interventi hanno riguardato l’Iva, il ruolo delle imprese e degli imprenditori in questo momento di crisi e la crescita italiana nell’ultimo anno. "Sull'Iva non si tratta e non si baratta!". Così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli rivolgendosi ai ministri presenti all'assemblea di Confcommercio riprende la battaglia per evitare le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'Iva. "La vera salvaguardia per imprese e cittadini è difendere i loro redditi, il potere d'acquisto, la competitività diffusa delle imprese" ha concluso.

Poco dopo è intervenuto il vicepremier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio: "Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". "Aboliremo tutti gli strumenti come lo spesometro e il redditometro e inseriremo l'inversione dell'onere della prova. Perché siete tutti onesti ed è onere dello Stato provare il contrario" ha aggiunto Di Maio. Sul tema del lavoro ha dichiarato di voler introdurre un salario minimo “almeno fino a che non si arriva alla contrattazione". "Il lavoro nobilita l'uomo fino a che ti dà la soddisfazione di arrivare a fine mese e invece siamo in un momento in cui si cerca di lavorare pur guadagnando zero". Un ultimo intervento ha riguardato le infrastrutture, negando di fatto che il nuovo governo sia contrario a queste: “Quando parliamo di turismo parliamo di infrastrutture, in cui alcune regioni strategiche neanche ce ne sono, in altre ci sono luoghi bellissimi e neanche un treno che porta i turisti fino a lì. Chi sta raccontando l'idea che questo sia il governo del no alle infrastrutture sbaglia” ha concluso.

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio all’Assemblea analizzando il periodo di leggera crescita – l’1,2% nel 2018 – che sta attraversando il Paese: "Serve una forte responsabilità comune per consolidare la fiducia di famiglie, imprese, risparmiatori e investitori, condizione necessaria per la stabilità, la tutela dei risparmi e il proseguimento di una fase favorevole. Occorre un impegno condiviso per favorire l'imprenditorialità e le prospettive di sviluppo con investimenti in infrastrutture, innovazione e formazione per rendere il nostro sistema più competitivo nel quadro europeo, nella riconfermata sostenibilità delle finanze pubbliche", ma "gli sforzi per espandere l'occupazione attraverso la crescita, creando lavoro stabile e di qualità, per sostenere i redditi e i consumi delle famiglie e dare una prospettiva di futuro migliore ai nostri giovani, sono, tuttavia, ben lungi dal poter essere considerati conclusi".

Federico De Simone

Fonte immagine: federpreziosi