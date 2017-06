Assen, Rossi vince e riapre il campionato. Petrucci secondo

ASSEN, 25 GIUGNO – Nell'ottavo appuntamento del Mondiale sul circuito dei Paesi Bassi, Rossi torna a prendersi un gran premio, il 115esimo della carriera. Non succedeva dal Gp di Catalugna 2016. Valentino Rossi (Yamaha) ha preceduto Danilo Petrucci (Ducati) e Marc Marquez (Honda). Quarto Cal Crutchlow (Honda), Quinto Andrea Dovizioso (Ducati), nuovo leader del Mondiale, che ha sfruttato la caduta di Maverik Vinales.



Rossi ha vinto in 41:41.149, precedendo Petrucci di 0.063, Marquez di 5.201. Dovizioso è arrivato con un ritardo di 5.327, precedendo a sua volta J. Milelr (+23.390), Abraham (+36.982), L.Baz (+37.070), Iannone (+37.154) e A. Espargaro (+59.836).

Dopo 8 gare iridate, Dovizioso ha adesso 115 punti, 4 in più di Maverik Vinales (111) oggi caduto e sette in più di Valentino Rossi (108). Seguono Marc Marquez (104), Dani Pedrosa (87), J.Zarco (77), Danilo Petrucci (62) e Jorge Lorenzo (60).



"Assen è un posto speciale - ha dichiarato Rossi - ci sono tantissime persone vicine, sono felice per me e per la squadra, torno di nuovo in prima posizione. È stata una gara bellissima - ha aggiunto il campione della Yamaha - meglio di così non poteva andare".

Maria Azzarello