Asso, giovane di 26 anni accoltellato da ignoti durante la notte. Morto in ospedale

ASSO, 7 MARZO - È morto poco dopo l'arrivo nell'ospedale di Lecco il giovane ventiseienne di origini marocchine accoltellato nella notte tra lunedì e martedì, ad Asso, nel Comasco.

Secondo quanto scrivono i media locali, la vittima non aveva una fissa dimora ed è stata soccorsa attorno alle ore due lungo la strada provinciale in frazione Mudronno, in una zona isolata non distante da un'abitazione, e trasportata in elicottero al nosocomio. Al momento del ritrovamento, il giovane era agonizzante e sul suo corpo sono stati rinvenuti segni di accoltellamento al petto e alla gola.

Nessuna informazione al momento è emersa in merito a chi possa aver contattato i soccorsi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Como. La dinamica dell'accaduto, l'eventuale presenza di testimoni che possano aver assistito all'aggressione, l'individuazione degli autori dell'efferato gesto e il movente, sono oggetto di indagine degli inquirenti che stanno lavorando alla ricerca di elementi utili per fare chiarezza, nonché per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima.

Luigi Cacciatori

Immagine da cronachecittadine.it