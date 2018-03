Associazione Suono e Immagine Onlus presenta "Lieder & Tablet Un rapporto d'amore 2.0"

Domenica 11 marzo 2018 alle ore 11.00 per il quarto appuntamento di Domenica Classica, ciclo di matinée dedicate alla musica classica in corso al Teatro Sala Umberto di Roma, l’Associazione Suono e Immagine Onlus presenta “Lieder & Tablet 2.0”.

Una giovane coppia, interpretata da Marianovella Bucelli e Matteo Rossi, abituata a esprimersi e a celarsi dietro lo schermo del proprio dispositivo elettronico, si avvicina per la prima volta all’universo musicale dei Lieder attraverso le composizioni di Hugo Wolf, Maurice Ravel e Claude Debussy, scoprendo una carica poetica inattesa. Accompagnano gli interpreti, il pianoforte di Lorenzo Porta Del Lungo e le voci del soprano Bruna Tredicine e del tenore Francesco Giannelli, dando vita a un dialogo di musica, canto e amore alla scoperta dei Lieder.Partendo dalla distanza di epoca e di genere tra i protagonisti e i componimenti musicali, “Lieder & Tablet 2.0” colma il divario tra i due estremi, riflettendo sulla fruizione della musica da parte delle giovani generazioni e sul rapporto che quest’ultime hanno con il sentimento e la sua espressione. La maestria e la sapienza degli autori di ieri si rivela, infatti, così straordinariamente affine agli ascoltatori di oggi, da provocare un piacere inaspettato e una vera e propria passione per la capacità con cui la trama polifonica riesce a congiungersi alle parole, trasformando i versi in preziosa melodia.Il sentimento amoroso, la passione, la ricerca della bellezza, ma anche i turbamenti e il senso di inadeguatezza tipici dell’età giovanile, sono proprio i temi espressi in questa forma di componimenti, molto diffusa e popolare nel XIX e in parte del XX secolo. Nell’ascolto, i due giovani rimango ammaliati e sorpresi di ritrovare in queste melodie una prossimità con la loro condizione e una potenza espressiva ancora oggi molto attuale.L'Associazione Suono e Immagine Onlus presenta il quarto appuntamento di Domenica Classica, con la direzione artistica di Lorenzo Porta Del Lungo. Il ciclo di concerti si concluderà il 15 aprile 2018 e si propone di animare la domenica mattina romana, diffondere la cultura musicale classica a un pubblico eterogeneo e stimolare l'approfondimento della conoscenza della storia della musica.FormazioneBruna Tredicine, sopranoFrancesco Giannelli, tenoreMarianovella Bucelli e Matteo Rossi, attoriLorenzo Porta Del Lungo, pianoforteProgrammaHugo WolfDer MusikantWiegenlied Im SommerWiegenlied Im WinterMignonEr Ist’sMaurice RavelVocalise - Etude (En Forme De Habanera)D’anne Qui Me Jecta De La NeigeD’anne Jouant De L’espinetteKaddish (Da Deux Mélodies Hébraiques)Claude DebussyGreen (Da Aquarelles)Nuit D’ÉtoilesRomanceLes ClochesChevaux De Bois (Da Paysages Belges)MandolineDomenica 11 febbraio ore 11.00Teatro Sala UmbertoVia della Mercede 50, RomaBiglietti (con prevendita)Platea: 20,50 € (intero) – 16 € (ridotto)Galleria: 16,50 € (intero) – 10,00 € (ridotto)Scuola: 5 € (ogni 10 studenti uno gratis)CARD per la classica: 2 concerti 25 €Maestri e allievi dei Conservatori 5 €Ridotto BIBLIOCARD – CRAL dopo lavoro – Over 65(notizia segnalata da