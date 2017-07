Asti: bambino di 15 mesi muore investito accidentalmente dalla zia

ASTI, 15 LUGLIO - Deceduto il bambino di quindici mesi investito accidentalmente dall'auto della zia mentre faceva retromarcia.

La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri nel cortile di una casa di San Damiano d'Asti. Le condizioni del bambino, ricoverato all'ospedale infantile di Alessandria, sono apparse subito gravi e stamani il piccolo è morto.

La donna, trentenne, ieri pomeriggio era andata a salutare la sorella che sarebbe partita il giorno successivo; una visita anche per abbracciare il nipotino a cui teneva tanto. La stessa zia e la madre lo hanno prontamente soccorso e lo hanno portato alla vicina sede della Croce rossa del paese.

Stabilizzato dal personale medico, era stato chiamato l'elisoccorso. Secondo la ricostruzione dell'incidente, il piccolo sarebbe sbucato nel cortile all'improvviso, mentre la zia in auto stava facendo manovra per parcheggiare il veicolo: la donna non l'avrebbe visto e lo avrebbe travolto. Le due sorelle, romene, sono state anche sentite dai carabinieri che hanno seguito da vicino la vicenda.

Luna Isabella



(foto da lapiazzaweb)