Asti, incendio in un appartamento: morti moglie e marito

ASTI, 4 NOVEMBRE - Tragedia nella notte a Canelli, in provincia di Asti, dove due persone sono morte in un incendio divampato in un appartamento. Le due vittime, Pietro Baglì, di 57 anni e Iolanda Serratore, di 56, sarebbero rimasti intossicati dal fumo del rogo. Secondo i soccorritori la coppia stava dormendo quando sono divampare le fiamme che li ha raggiunti a letto.

Sulle cause dell’incendio stanno indagando carabinieri e i vigili del fuoco che hanno lavorato fino all'alba per spegnere l'incendio e tentare di capire la dinamica dell'incidente, causato forse da una sigaretta anche se non si esclude l'ipotesi di un corto circuito.

I coniugi, entrambi fumatori, sono stati investiti dalle fiamme, riportando gravi ustioni su tutto il corpo. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, ma quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto per la coppia non c'era più nulla da fare. La coppia era seguita dai servizi sociali del Comune.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine Infooggi.it)