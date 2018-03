Astori, l\'omaggio dei tifosi alla camera ardente a Coverciano

COVERCIANO, 7 MARZO - Una folla commossa di tifosi e gente comune ha atteso l'arrivo della salma di Davide Astori a Coverciano, trovato morto nella sua camera di albergo a Udine domenica scorsa, secondo l'autopsia per bradiaritmia. Il feretro del capitano della Fiorentina è arrivato intorno alle 14.30, nella camera ardente allestita nel centro federale della nazionale italiana, dopo essere partito questa mattina dall'obitorio dell'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine.

Già da prima che aprisse la sala alle 16.30, tanta gente, con le sciarpe viola al collo o i fiori in mano, era in attesa dietro le transenne allestite al centro tecnico per l'occasione. Fra i primi ad arrivare al centro federale i genitori, uno dei fratelli del capitano, Bruno e la compagna Francesca Fioretti. Sulla bara sono state poste le sue due maglie, quella della Fiorentina e quella della nazionale. A rendere omaggio anche il patron della Fiorentina Andrea della Valle, che, dopo una prima visita, è ritornato intorno alle 17 con i giocatori viola. Oltre ai compagni di squadra anche altri giocatori, come De Rossi e Jovetic, hanno dato l'ultimo saluto ad Astori.

I funerali si terranno nella Basilica di Santa Croce domani, intorno alle ore 10. La Fiorentina, in un comunicato, ha annunciato che, per motivi di sicurezza, non sarà consentito l'accesso al pubblico all'interno della Basilica. Prima di raggiungere Santa Croce però il feretro transiterà da viale Fanti e farà una sosta davanti lo Stadio Franchi, per permettere a tutti di salutare l'ultima volta il capitano.

Ilaria Bertocchini

Fonte immagine: www.gametimers.it