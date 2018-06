Atac: sugli autobus di Roma arrivano i tornelli

ROMA, 11 GIUGNO- Al via da oggi la sperimentazione del ‘modello Londra’ sui mezzi pubblici della Capitale. L’esperimento parte da una delle vetture del deposito Magliana impegnate sulla linea circolare 669, con capolinea Pincherle, in zona Marconi.



Nella disposizione operativa, datata 8 giugno, che prescrive tale innovazione si legge: “Durante la sperimentazione l'operatore di esercizio, una volta giunto in fermata, provvede all'apertura della porta centrale per il tempo strettamente necessario al deflusso”. Nella stessa viene anche specificato che in caso di forzatura del tornello, si attivano i led laterali lampeggianti e un avviso acustico per alcuni secondi; la disattivazione del tornello sarà possibile solo in casi eccezionali di elevato sovraffollamento e previa autorizzazione della Centrale Operativa.



Dunque, dopo il tentativo di portare gli amministrativi sui mezzi pubblici per aumentare il numero dei controllori, l’azienda romana inizia una nuova sperimentazione anti-evasione, contro coloro che salgono sugli autobus senza titolo di viaggio.

Fonte dell'immagine: dire.it

Federica Vetta