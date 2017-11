Ateneo Reggio C. tra gli esperti in studi genoma asparago

REGGIO CALABRIA, 05 NOVEMBRE – Del team internazionale di esperti di genomica funzionale che ha ottenuto il sequenziamento dell'intero genoma dell'asparago, fa parte anche il gruppo di genetica del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il lavoro, pubblicato sulla rivista Nature Communications, accrediterebbe i modelli proposti sull'evoluzione dei cromosomi sessuali. Inoltre, si chiarirebbero l'origine e la precoce evoluzione dei cromosomi sessuali, ponendo al contempo solide basi per i futuri programmi di breeding dell'asparago.

Così Francesco Sunseri, docente di genetica vegetale e group leader della ricerca dell'Università Mediterranea: "Oltre alla più rapida identificazione dei genotipi sessuali saremo in grado di manipolare il cromosoma Y per convertire maschi in femmine o ermafroditi. Sarà quindi possibile provare in coltura sperimentale la specie a livello ermafrodite".

Luna Isabella

(foto da umbria.com)