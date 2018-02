Athletic Bilbao-Spartak Mosca, violenti scontri tra le due tifoserie: muore un poliziotto basco

BILBAO, 23 FEBBRAIO - Dramma a Bilbao nel prepartita di Athletic-Spartak Mosca, ritorno dei sedicesimi di Europa League: nel tentativo di sedare gli scontri tra le due tifoserie, un poliziotto basco ha perso la vita a causa di un doppio arresto cardiaco. Quattro i feriti gravi dei tafferugli, cinque le persone arrestate. Inquirenti al lavoro per ricostruire l'accaduto.

Gli scontri sono iniziati intorno alle 20:00, nei pressi dello stadio San Mames, quando un gruppo di 150 tifosi russi è venuto a contatto con alcuni ultras spagnoli appartenenti all'Herri Norte, una delle frange più violente della tifoseria dell'Athletic. La polizia basca si è così ritrovata in mezzo al fuoco incrociato dei due gruppi rivali: bengala e razzi, una vera e propria guerriglia. Sarebbero stati questi i momenti fatali a Inocencio Arias Garcia, agente cinquantenne, vittima di un doppio arresto cardiaco.

El Mundo Deportivo parla di tragedia annunciata, facendo riferimento alle numerose avvisaglie di tensione degli scorsi giorni. Già prima degli scontri, nel corso del pomeriggio di ieri, la polizia basca aveva requisito ai tifosi locali bastoni, spranghe e tirapugni di ferro. Intanto la federazione calcistica spagnola ha già annunciato che in occasione del prossimo turno di Liga verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Inocencio Arias Garcia.

Categorico Javier Tebas, presidente della Lega Nazionale di Calcio Professionale (LFP): "Gli ultras russi non dovevano arrivare a Bilbao, lo sapevamo. Non possiamo voltarci dall'altra parte: gli ultimi gravi episodi di violenza si sono verificati in occasione di partite europee, perché in Spagna sappiamo gestire il fenomeno: spero che la Uefa rifletta e prenda nota una volta per tutte".

Claudio Canzone

Fonte foto: gazzetta.it