Atlantia lancia Opa su Abertis. Operazione da 16,3 miliardi

ROMA, 15 MAGGIO 2017 - Atlantia ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulla totalità delle azioni emesse dalla spagnola Abertis Infraestructuras S.A. L'offerta prevede un corrispettivo interamente in denaro di 16,50 euro ad azione, con la possibilità, per gli azionisti Abertis, di optare per una parziale alternativa in azioni.

Il costo dell'operazione ammonta a 16.341 milioni di euro per il 100% del capitale. Con l'acquisto di Abertis, nascerà un colosso mondiale nella gestione delle infrastrutture di trasporto da 36 miliardi di euro.

Il nuovo colosso avrà un portafoglio di asset in 19 paesi, con 14.095 km di autostrade e 60 milioni di passeggeri negli aeroporti di Roma e Nizza. Il nuovo gruppo sarà il principale operatore di autostrade nel mondo, con un Ebitda di 6,6 miliardi di euro e investimenti per 2,4 miliardi di euro.

Il gruppo della famiglia Benetton - che ha il 30,25% del capitale e controlla Autostrade per l'Italia, il Telepass e gli Aeroporti di Roma - ha l'85% delle sue attività in Italia, mentre Abertis ha il 40% delle attività in Spagna, il 30% in Francia e il 30% in America Latina.

Il gruppo spagnolo è controllato da Criteria Caixa col 22,5% e da alcuni investitori finanziari come Cnmv. Anche il Tesoro spagnolo ha una quota del 8,25%. Dalle nozze nascerebbe una società in cui gli italiani peserebbero per il 55% e gli spagnoli per il 45%.

Il gruppo italiano avrebbe un impatto positivo sugli utili per azione e anche sull'ottimizzazione dei costi. L'operazione è integralmente finanziamenta da un pool di primarie banche e istituzioni finanziarie e sarà disciplinata dalla legge spagnola.

"In queste settimane - ha commentato l'amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci - abbiamo lavorato alla messa a punto di un'offerta che confidiamo possa essere considerata friendly ed attrattiva per gli Azionisti, gli Stakeholders ed il management di entrambe le società. Pensiamo di esserci riusciti. In caso di successo, il Gruppo risultante manterrà una fortissima generazione di cassa e capacità di investimento che, abbinata ad una presenza geografica globale unica, ne farà un partner in grado di rispondere ancor meglio alle esigenze delle Istituzioni e dei clienti nei Paesi di presenza. Dall'operazione risulterà il leader mondiale nelle infrastrutture di trasporto. Sono sicuro che le grandi opportunità che potranno aprirsi saranno sfruttate al meglio dal gruppo manageriale, coeso e di successo, che risulterà dalla combinazione delle competenze uniche di Abertis e di Atlantia."

Daniele Basili

immagine da ilsole24ore.com