Atletica, l\'azzurra Alessia Trost è medaglia di bronzo nell\'alto

BIRMINGHAM, 1 MARZO – I Campionati Mondiali indoor di atletica leggera, in corso di svolgimento a Birmingham, si aprono con un sorriso per la spedizione azzurra. Alessia Trost, a cui è stata offerta la wild card per partecipare a questa edizione dei Mondiali, perché non aveva raggiunto la misura di qualificazione nella stagione corrente, vince la medaglia di bronzo nel salto in alto. L'atleta pordenonese delle Fiamme Gialle salta fino alla misura di 1.93m, che é anche il suo migliore stagionale, e si aggiudica il gradino più basso del podio. Questa é la sua prima medaglia internazionale da quando ha cambiato allenatore. La strada intrapresa con il tecnico Marco Tamberi, dunque, sembra proprio essere quella giusta.

La gara è stata vinta dall'inarrivabile russa Mariya Lasitskene, con la misura di 2.01m. Argento alla giovanissima americana Vashti Cunningham, che ha saltato 1.93m sbagliando però meno dell'azzurra.

Nel salto in alto al maschile invece, Mutaz Barshim si deve accontentare dell'argento e di una misura per lui non esaltante: 2.33m. Vince il russo sotto bandiera neutrale Danil Lysenko con un salto da 2.36m. Terzo il tedesco Mateusz Przybylko in 2.29m.

Genzebe Dibaba nei 3000 metri vince l'ultima finale di giornata in 8:45.05. Seconda Sifan Hassan in 8:45.68 e terza Laura Muir in 8:45.78.

[Foto: Gazzetta.it]

Diana Sarti