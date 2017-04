Atmosfere d\'altri tempi nel parco storico di Barnacle, a due passi dai grattacieli di Miami

2 APRILE 2016 - “Hammock” è un termine che deriva dalla parola dei nativi americani “hamaca”. Esso indica un luogo ombreggiato ed il suo significato arriva a ricomprendere anche quello di piccola foresta.

In Florida fino a non più di un secolo e mezzo fa gli hammock si estendevano per centinaia di chilometri lambendo la costa oceanica. Molti di essi sono finiti distrutti per la loro posizione troppo appetibile sotto l’aspetto speculativo edilizio. Essi sorgevano infatti proprio fronte mare e nella zona di Miami ve ne erano senza soluzione di continuità dal golfo di Byscaine a quello che è oggi il parco paludoso di Everglades, vale a dire per non meno di una cinquantina di chilometri.

Oggi acquistare del terreno edificabile ( merce rarissima) nella raffinata e poco convulsa area di Coconut Grove richiederebbe la costituzione di una “cordata” imprenditoriale di tutto rispetto. Così non era verso la fine dell’’800 ed infatti un singolare personaggio, Ralph Middleton Munroe, acquistò una quindicina di ettari vista mare per soli 400 dollari.

Roba che al giorno d’oggi darebbe vita quanto meno ad un’inchiesta federale.

Middleton Munroe era una persona illuminata ed eclettica, benestante quanto bastava, non ricco. Le sue attività spaziavano da quelle più manuali, quali il fabbro e il costruttore di barche a quelle più intellettuali quali il progettista di imbarcazioni e il botanico, a quelle più propriamente creative cpme ad esempio il fotografo. Era anche uno sportivo, velista per la precisione. Poco alla volta si costruì la sua bella casetta in stle coloniale e si prese cura di tenere sempre in ordine il suo appezzamento, arricchendolo negli anni.

Ai giorni nostri quell’hammock con la sua casa in stile coloniale, la minuscola selva, l’ampio prato e l’attracco di fronte ai grattacieli di Miami è ancora lì. È divenuto un parco naturale storico con il nome di “ The Bernacle” e vi si può accedere a pochi passi dalle strade ricche di vegetazione tropicale, negozi e locali trendy del quartiere-villaggio di Miami Coconut Grove.

L’ingresso, posto sulla centralissima Coconut Grove Main Highway, è libero per le prime centinaia di metri della selva. Poi, ad un crocicchio, una cassettina in legno è stata posta per riporvi le buste dove si introducono i due dollari per l’ingresso, ritirando contestualmente il ticket per la visita. Anche questa singolare modalità di pagamento contribuisce a sentirsi proiettati in un’altra era, in cui i ritmi lenti e la scarsità della popolazione consentivano forme di fiducia e rilassatezza che per noi sembrano irreali e improbabili.

testo e foto di Raffaele Basile

