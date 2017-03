Attacco a Londra, Scotland Yard: attentatore ha agito da solo

LONDRA, 26 MARZO – Avrebbe agito da solo l’attentatore di Londra, Khalid Masood, di 52 anni: è quanto afferma la polizia londinese, spiegando che ad oggi non sono emersi legami con i network del terrorismo, questo nonostante l'Isis abbia rivendicato la paternità dell'attacco, come riferito dall'Amaq News Agency, l'organo di propaganda dello Stato islamico, che attribuisce l'attentato ad un "soldato del Califfato".

"Crediamo che Masood abbia agito da solo, le ragioni forse non le sapremo mai", ha detto uno dei commissari responsabili delle indagini, Neil Basu, citato dai media britannici. Nell'attacco che, come precisa la polizia, è durato in tutto 82 secondi, "non sembra che Masood abbia avuto complici", tanto che delle 11 persone arrestate 9 sono state rimesse in libertà.

Ancora paura Ieri sera intanto si è verificato un episodio analogo, che non sembra sia legato al terrorismo, il quale ha riportato il panico nel vivace quartiere di Islington. Un'auto, con a bordo due uomini armati di coltello, è salita su un marciapiede e ferito tre persone, due uomini e una donna, davanti a un pub.

I due, ora in arresto con l'accusa di lesioni aggravate e possesso di armi da taglio, sono saliti su un marciapiede a circa 50 miglia l'ora a bordo di una Peugeot Partner, colpendo alcune persone in fila per entrare nel locale, prima di scendere dall'auto e scappare a piedi. Due uomini e una donna sono rimasti feriti.

Maria Azzarello

Credit: Contropiano