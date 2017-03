Attacco al Parlamento di Londra: almeno un morto e dodici feriti. Assalitore ucciso [Diretta video]

LONDRA, 22 MARZO - "E' un evento terroristico, fino a prova contraria". È quanto affermato da Scotland Yard sull'attacco al Parlamento di Londra verificatosi poco prima delle 16 (ora italiana) di oggi. Il primo bilancio non ufficiale è di una donna morta e almeno 12 feriti, secondo le agenzie di stampa internazionali. L'assalitore è stato ucciso.

Le notizie sono ancora vaghe e frammentarie ma è stato accertato che si tratta di un attentato avvenuto nei pressi del Parlamento britannico, dove in corso vi era una seduta e dove era presente anche la premier britannica Theresa May. Secondo quanto riferito dal The Guardian due persone giacciono a terra davanti alla Westminster Hall facendo presumere che in realtà si tratti di due azioni terroristiche simultanee, notizia poi smentita. Attualmente è possibile ricostruire la vicenda soltanto tramite le testimonianze dei presenti.

Alcuni testimoni hanno riferito ai cronisti di Sky News di una macchina che ha investito una decina di persone sul Westminster Bridge. il veicolo si è avvicinato al perimetro del Parlamento quando l’uomo poi, secondo quanto ricostruito, è sceso dal suv tentando di fare irruzione attraverso i cancelli del compound del Parlamento a Westminster ma è stato fermato. Sembra che però l’assalitore abbia aggredito e colpito con un coltello un agente di polizia, ferendolo in maniera grave. L’offender, di origini asiatiche, di quaranta anni circa, è stato fermato e ucciso con tre colpi dalle forze dell’ordine dopo che ha ignorato il comando di fermarsi. Il Parlamento è in corso di evacuazione. Gli analisti non hanno ancora ricevuto alcuna rivendicazione dell’atto ma il modus operandi richiama alla memoria gli attentatori, lupi solitari, di Nizza e di Berlino .

Da Londra arriva la conferma che la Regina sarebbe dentro la residenza stando al suo vessillo - Royal Standard - che svetta in cima all'edificio.

Immagine da: ecodibergamo.it

Caterina Apicella