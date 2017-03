Attacco Londra: raid a Birmingham, sette arresti

LONDRA, 23 MARZO - In riferimento all'attacco avvenuto ieri, durante la notte i reparti della polizia britannica hanno effettuato un raid all'interno di un appartamento a Birmingham.

Secondo le prime ricostruzioni della Bbc gli agenti avrebbero blindato le strade ad ovest della città per diverse ore effettuando in almeno sei indirizzi differenti all'interno del Paese sette fermi per presunti fiancheggiatori, ma non responzabili, dell'attentatore di Westminster.

Ad annunciarlo è il quotidiano The Guardian dopo la notizia della sera precedente della del quotidiano televisivo riguardo il suv Hyundai i40, che risulterebbe essere stato noleggiato nel borgo metropolitano inglese.

Erano le 14.40, ora italiana, quando un suv nero si è scagliato ad alta velocità contro alcuni passati che si trovavano sul ponte di Westminster. Armato di coltello l'attentatore che era alla guida ha ucciso Keith Palmer, un poliziotto di guardia al Parlamento, dove in corso vi era una seduta con la premier Theresa May.

Dopo il primo bilancio ufficiale risulterebbero quattro morti e 20 feriti, trasportati in ospedale in gravi condizioni. Tra le persone coinvolte sarebbe stata confermata la presenza di due italiane, una donna romana in vacanza a Londra operata ad una caviglia e una bolognese dimessa subito dall'ospedale.

L'attentatore è morto in ospedale dopo che gli agenti gli hanno sparato tre colpi per impedirgli di entrare in Parlamento.

E' ancora in atto la ricerca del nome del responsabile dell'attentato. "Riconosco che i media stanno facendo progressi verso l'identificazione dell'attentatore senza nome l'attentatore", lo ha dichiarato il vice capo della polizia di Londra. "Continuo a chiedere che questo nome non venga pubblicato mentre siamo in una fase così delicata delle nostre indagini, e mentre continuiamo a condurre arresti e perquisizioni", ha inoltre aggiunto Mark Rowley.

Dopo l'attacco di ieri, in mattinata è prevista una nuova riunione del comitato per le emergenze Copra guidata dal premier Theresa May.



Alessia Terzo

Immagine da tutto-su-londra.blogspot.it