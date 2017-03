Attacco Londra, rivelata identitÃ  attentatore: Ã¨ un 52enne giÃ  noto alle forze dell\'ordine

LONDRA, 23 MARZO - E’ stata resa nota l’identità del presunto autore dell’attentato di ieri a Londra: si chiama Khalid Masood, un 52enne nato nel Kent, già noto alle forze dell’ordine per aggressione, possesso di armi e oltraggio a pubblico ufficiale. La prima volta sarebbe stato condannato per danni nel novembre del 1983. Sarebbe un ex insegnante.

La notizia è stata diffusa da Scotland Yard. La premier Theresa May, intervenendo oggi alla Camera dei Comuni, non ha svelato il nome dell'uomo che ieri sul ponte di Westminster ha ucciso tre persone, limitandosi a dire che si trattava di un cittadino britannico «già conosciuto dai servizi segreti britannici, l'MI5. Era considerato però un elemento marginale».

Contrariamente ai terroristi che hanno colpito l’Europa nel 2016 - Parigi, Bruxelles, Nizza, Rouen, Berlino - Masood dunque non è un giovane radicalizzato, ma ha già precedenti penali. E’ stato sempre condannato per reati comuni, nessun legame col terrorismo.



[foto: ilsole24ore.com]



Antonella Sica