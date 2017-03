Attacco Londra, Scotland Yard annuncia due nuovi arresti e conferma il nome del killer

LONDRA, 24 MARZO- Il responsabile antiterrorismo di Scotland Yard, Mark Rowley, ha annunciato in una conferenza stampa che nella notte la polizia britannica ha compiuto "altri due arresti significativi" nell'ambito dell'indagine sull'attacco di mercoledì a Westminster. Gli arresti sono avvenuti nel West Midlands e nel North West. Ha inoltre precisato che attualmente sono nove le persone in custodia cautelare, mentre un'altra è stata rilasciata su cauzione.

Rowley ha poi confermato che il nome anagrafico dell'attentatore, ieri identificato come Kahalid Masood, è Adrian Russell Ajao; il cambio di nome avvenne quando l'uomo si convertì all'Islam. La polizia britannica ha riportato che Masood aveva diversi precedenti penali, condannato per atti violenti e possesso illegale di armi, ma che non era mai stato oggetto d'indagini per terrorismo.

Il capo dell'antiterrorismo ha infine diffuso il nome della quarta vitima dell'attacco, deceduta stanotte: è Leslie Rhodes, 75 anni proveniente da Streatham, a sud di Londra. La donna è stata falciata dalla Hyundai Tucson giudata da Masood assieme ad Aysha Frade, 43 anni, e al turista americano Kurt Cochran, di 54 anni. L'altra vittima è il poliziotto 48enne Keith Palmer, accoltellato dall'attentatore nel cortile del parlamento.

foto: larepubblica.it

Marta Pietrosanti