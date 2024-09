Attacco russo a Leopoli, due morti e numerosi feriti

Missili ipersonici hanno colpito la città durante la notte

Due persone sono morte e più di una dozzina sono rimaste ferite negli attacchi lanciati

dalle forze russe durante durante la notte contro la città di Leopoli, nell'Ucraina

occidentale: lo ha reso noto il governatore dell'omonima regione.

Il governatore della regione di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha precisato successivamente

che i feriti sono almeno 23.

“Il numero dei feriti a seguito dell'attacco notturno a Leopoli è salito a 23”, ha scritto

Kozytskyi su Telegram, inviando le sue “condoglianze alle famiglie delle due persone che

abbiamo perso nella notte”.

Nella città, scrive il sindaco, edifici residenziali sono in fiamme nella zona della stazione

ferroviaria principale. Due scuole non inizieranno le lezioni oggi:

gli studenti di Arnika e 17 restano a casa, aggiunge il primo cittadino, sottolineando che

“molte finestre sono andate in frantumi nella zona delle vie Konovalets, Braty Mikhnovski

e Melnyk”.