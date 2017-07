Attentato a Gerusalemme: la polizia spara ai tre assalitori. Feriti due israeliani

GERUSALEMME, 14 LUGLIO - Questa mattina a Gerusalemme è avvenuto un attentato vicino alla Porta dei Leoni, nella Città Vecchia di Gerusalemme. Gli assalitori palestinesi hanno aperto il fuoco dalla Spianata delle Moschee. “I terroristi sono stati neutralizzati”, ha fatto sapere il portavoce della polizia israeliana.

A rendere nota la notizia è stata la radio militare che ha spiegato che due israeliani, probabilmente agenti, sono stati colpiti e adesso si trovano in gravi condizioni. “Tre terroristi che erano arrivati sul Monte del Tempio si sono diretti armati verso uno degli ingressi. Hanno notato la presenza di agenti e hanno sparato in loro direzione e quindi hanno cercato riparo all'interno di una moschea. C'è stato un inseguimento e i tre terroristi sono stati eliminati dai poliziotti”, ha affermato Luca Samri, portavoce della polizia. I due attentatori erano in possesso di due fucili Carl Gustav e una pistola.

Dopo l'attentato la polizia ha inoltre dichiarato che la Spianata delle Moschee è stata chiusa al pubblico, e che oggi la giornata di preghiere verrà sospesa per questioni di sicurezza.

Chiara Fossati

