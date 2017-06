Attentato a Londra, uno dei presunti killer in un video con bandiera dell\'ISIS

LONDRA, 5 GIUGNO – Era il 2016 quando Channel4 trasmetteva un documentario sullo jihadismo in Gran Bretagna. In quelle immagini emerge il volto di uno dei tre terroristi che sabato sera hanno colpito Londra.

L’attentatore, noto con il nome di ABS o ABZ, appare mentre srotola la bandiera dell’ISIS a Regent’s Park e, insieme ad altri due predicatori islamici noti alle forze dell’ordine, discute con gli agenti di polizia intervenuti sul posto.

La polizia londinese intanto dà la caccia alla rete di fiancheggiatori del commando che ha messo a segno l’attacco al London Bridge sabato notte: nuove perquisizioni nella capitale inglese, arrestate altre persone questa mattina. Scotland Yard ha intanto fatto sapere di conoscere l’identità dei tre attentatori uccisi dagli agenti dopo l’attacco. “I loro nomi verranno resi noti non appena sarà possibile”,ha comunicato la polizia.Oggi riprende anche la campagna elettorale, la premier May ha dichiarato: “l’attacco di sabato sera non era solo contro Londra, ma contro il mondo libero” e, ribadendo che il livello di allerta anti-terrorismo resta grave, ha confermato il rafforzamento delle misure di sicurezza sui ponti di Londra con barriere di protezione dei pedoni. Nelle elezioni dell'8 giugno, ha aggiunto la premier, bisogna "scegliere una leadership e una squadra che garantisca la sicurezza" e le capacità necessarie per "negoziare la Brexit"; la nuova leadership del Paese "dovrà fare scelte coraggiose, dovrà essere chiara, forte e dovrà fare quello che va fatto" per il futuro del Regno Unito. Il primo ministro conservatore ha anche difeso il suo operato in termini di finanziamenti alle forze dell'ordine contro gli attacchi del leader laburista Jeremy Corbyn. "Dal 2015 in poi abbiamo protetto il complessivo budget della polizia" perché abbia le "risorse necessarie" per il contrasto al terrorismo, ha ricordato. "Il labour, il partito di Corbyn, voleva tagliare quello stesso budget" ha aggiunto May. Inoltre "noi abbiamo dato più poteri alla polizia, perchè possa affrontare sfide come quelle del terrorismo, poteri ai quali Corbyn si è sempre vantato di essere contrario".

fonte immagine:nanopress.it

Alessia Panariello