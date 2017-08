Attentato Barcellona, tre italiani tra i feriti

BARCELLONA, 18 AGOSTO- Accertati tre italiani tra i circa cento feriti dopo l'attentato avvenuto ieri sulla Rambla di Canaletes.

Ad affermalo l'ambasciatore Stefano Sannino a Rai Radio 1, il quale avrebbe confermato che tra i feriti risulterebbero tre italiani, oltre i ventisei francesi, undici dei quali in gravi condizioni.

Tra le vittime sarebbero stati inoltre identificati tre cittadini di origine tedesca e un belga.

Secondo quanto confermato dall'ambasciatore italiano a Madrid Stefano Sannino, due degli italiani feriti sarebbero già stati dimessi, fatta eccezione del terzo che risulterebbe per fratture ancora in ospedale. "Siamo in contatto con la magistratura spagnola, non abbiamo ancora conferma", avrebbe inoltre confermato durante un'intervista l'Ambasciatore sulla possibile presenza di italiani tra le vittime.

Già dopo l'attentato la Farnesina non aveva escluso il possibile coinvolgimento di italiani, con netto coinvolgimento da parte del ministro degli Esteri Angelino Alfano, il quale avrebbe disposto "dall'Ambasciata d'Italia a Madrid, una missione a rafforzamento del Consolato Generale, per supportare in ogni modo i nostri connazionali". Il ministro avrebbe inoltre confermato che "a questo scopo, alcuni nostri uomini della Unità di Crisi partiranno per Barcellona con il primo volo disponibile".

Alessia Terzo

Immagine da lettera43.it