Londra, Ministro della difesa Fallon: "Attacco legato al terrorismo islamico"

LONDRA, 23 MARZO - Michael Fallon, Ministro della difesa del britannico, ha dichiarato che l'attacco di ieri è "legato al terrorismo islamico". Parole, queste, che seguono i primi risultati del "duro lavoro svolto nella notte sul back-ground dell'attentatore" da Scotland Yard.

Stando alle dichiarazioni del vice capo della polizia Mark Rowley, l'uomo sarebbe stato ispirato dal terrorismo internazionale, ma avrebbe sicuramente agito da solo. Gli investigatori stanno cercando di chiarire come l'attentatore abbia reperito l'auto utilizzata nell'attacco, e se si sia avvalso dell'operato di altre persone.I sette fermi, infatti, riguardano possibili coinvolgimenti indiretti nell'organizzazione dell'attentato, ma non si può parlare di complici.

Nel discorso tenuto oggi al Parlamento, anche il primo ministro Theresa May ha confermato la presunta matrice islamista dell'attacco ed ha poi rivolto parole cariche di orgoglio a tutta la nazione.



"Ieri un atto di terrorismo ha tentato di zittire la nostra democrazia. Oggi ci riuniamo, come per generazioni abbiamo fatto e continueremo a fare, per consegnare un semplice messaggio: non abbiamo paura, e non indietreggeremo mai innanzi al terrorismo".

Ai membri di Westminster la premier ha evocato la libertà di parola, di pensiero, la difesa dei diritti umani. "Un terrorista è venuto dove persone di ogni nazionalità e cultura si riuniscono. Ha sfogato la sua rabbia su uomini e donne, su bambini. Su persone libere."

La May ha poi fatto il punto sulle operazioni svoltesi finora, confermando l'arresto degli otto sospetti tra Birmingham e Londra e ribadendo che l'attentatore, la cui identità è nota a polizia e servizi segreti, avrebbe agito da solo. L'uomo è di origini britanniche, ed era già conosciuto dall'MI5 per questioni riguardanti l'estremismo violento, sebbene come figura marginale.

"Secondo la polizia non c'è motivo di ritenere che ci siano ulteriori attacchi imminenti", ha poi rassicurato il capo dell'esecutivo britannico, sottolineando che verranno prese misure precauzionali in tutte le città del Paese, con un ingente dispiegamento di forze dell'ordine.

Anche Jeremy Corbyn, leader dell'opposizione, ha parlato all'assemblea. "Quanto è accaduto ieri è stata un'atrocità. Oggi siamo uniti nella nostra umanità, nei nostri valori democratici e di solidarietà".

Il capo dei labouristi ha inoltre espresso le proprie condiglianze alla famiglia dell'agente Keith Palmer, che ha "dato la sua vita in difesa della comunità e della democrazia", ed alle famiglie delle altre vittime del brutale attentato.

Corbyn ha poi concluso ammonendo dal saltare a conclusioni affrettate ed invitando tutti ad attendere gli accertamenti da parte della polizia. "Dobbiamo restare uniti e non consentire al terrore e all'odio di dividerci e spaventarci" ha dichiarato.

Resta intanto fermo a quattro il bilancio dei morti, mentre continuano ad essere gravi le condizioni di sette tra i feriti.

Paolo Fernandes



Foto: thecommentator.com