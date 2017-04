Attentato in Siria: La Russia "Colpito arsenale chimico dei ribelli"

DAMASCO, 5 APRILE - In seguito all'attacco chimico avvenuto ieri in Siria, in provincia di Idlib, Igor Konashenkov, portavoce del ministero russo, ha dichiarato che martedì i militari russi hanno notato un attacco al deposito di armi chimiche nella periferica di Khan Sheikhoun, da parte delle forze aeree siriane. Le stesse armi erano state utilizzate in precedenza dai ribelli di Aleppo.

La Russia difenderebbe quindi Damasco, ritenuto il principale responsabile dell'attacco. Proprio Damasco si era difeso smentendo categoricamente di aver attaccato con armi chimiche il paese siriano attraverso un comunicato diffuso dall'agenzia governativa Sana, in cui si legge che “non hanno e non useranno mai questi materiali in nessun luogo o momento”, e che si “ritiene responsabili per l'uso di sostanze chimiche e tossiche i gruppi terroristi e i loro seguaci”.

Le grandi potenze facenti parte dell'Onu si sono riunite per il Consiglio di sicurezza, a cui è stata presentata una bozza di risoluzione che verrà esaminata proprio oggi.

Chiara Fossati

