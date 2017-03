Attentato Londra, May: "Non abbiamo paura e non ci facciamo intimorire"

LONDRA, 23 MARZO - All'indomani dell'attentato terroristico a Westminster che ha causato la morte di quattro persone, compreso l'attentatore, la premier britannica Theresa May nel corso di un intervento alla Camera dei Comuni ha dichiarato: "Non abbiamo paura e non ci facciamo intimorire. E' stato un attacco contro la gente libera".

Il primo ministro ha inoltre spiegato che sono state intensificate le misure di sicurezza e aumentato il numero delle forze dell'ordine, aggiungendo: "Non c'è ragione di temere che ci saranno nuovi attacchi".

Quanto all'identità dell'attentatore, May ha confermato che si tratta di un cittadino britannico noto ai servizi segreti del Regno Unito. Al termine del minuto di silenzio in ricordo delle vittime il premier ha speso parole di elogio per l'agente accoltellato, il quale "non verrà mai dimenticato".

Nel mentre, in un'intervista radiofonica rilasciata in esclusiva alla Bbc il ministro della Difesa britannico Michel Fallon ha confermato quanto già ipotizzato ieri dopo l'attacco: "L'attentatore di Londra è stato ispirato dal terrorismo internazionale" e con grande probabilità sarebbe "legato in qualche forma al terrorismo islamico".

L'attività di indagine degli 007 britannici tenderà ad accertare come l'attentatore si sia procurato l'automobile, dove la vettura sia stata negli ultimi 1-2 giorni e chi abbia potuto o non potuto aiutarlo nel mettere in atto l'azione criminosa. Nel frattempo sarebbe salito ad otto il bilancio degli arresti compiuti a Birmingham e in altre parti del Regno Unito subito dopo l'attacco, ma i media britannici chiariscono che si tratterebbe di fiancheggiatori del killer e non di suoi complici.

Luigi Cacciatori

Immagine da politico.eu