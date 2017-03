Attentato Londra: Terracciano, tra i feriti anche una turista romana [Video]

ROMA, 23 MARZO - C'e' anche una donna romana, che era in vacanza a Londra, tra i feriti dell'attentato terroristico sul ponte di Westminster, nell'area del parlamento britannico, oltre alla ragazza bolognese curata e subito dimessa. Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Londra, Pasquale Terracciano, durante la trasmissione Porta a Porta.

"Abbiamo rintracciato una signora romana che e' stata colpita dalla vettura guidata dal terrorista. Scotland Yard non ce ne aveva dato notizia probabilmente perche' e' stata portata in un ospedale fuori dalla zona dell'attentato. E' stata operata. Ha una frattura alla caviglia.La famiglia e' stata avvertita" ma per motivi di privacy non e' stato diffuso il suo nome. "E' assistita dal consolato - ha aggiunto l'ambasciatore - e dal suo compagno che era con lei e che per un soffio e' riuscito a scansare la macchina". Il bilancio dell'attentato e' di 40 feriti e 5 morti, compreso l'assalitore, che ha falciato la folla con l'auto e accoltellato un poliziotto.