Attentato Manchester, Papa Francesco: "Addolorato per bambini e giovani che hanno perso la vita"

ROMA, 23 MAGGIO - All'indomani dell'attentato terroristico di Manchester, che ha causato la morte di 22 persone e il ferimento di 120, Papa Francesco esprime ai familiari delle vittime il proprio cordoglio.

Attraverso una nota, il sommo Pontefice si definisce "profondamente addolorato nell'apprendere la tragica perdita di vite umane causata dal barbaro attacco". Bergoglio, in particolare, sottolinea che "l'atto di violenza insensato" ha suscitato in lui profondo dolore soprattutto per i "bambini e i giovani che hanno perso la vita", e per loro "le famiglie".

Tra le vittime del kamikaze, che ieri sera si è fatto esplodere al concerto di Ariana Grande, ci sono purtroppo molti bambini. La più piccola aveva otto anni. Altri dodici minori invece risultano tra i feriti gravi ricoverati in ospedale.

L'attacco è stato rivendicato quest'oggi dal sedicente Stato Islamico attraverso l'agenzia Amaq. Secondo quanto si apprende dalle agenzie di stampa internazionali, l'attentatore è morto detonando la bomba, ma le indiscrezioni sulla sua identità non hanno ancora ricevuto una conferma ufficiale. Sembrerebbe che si tratti di un giovane di 23 anni, Salman Abedi, già noto alle forze dell'ordine.

Luigi Cacciatori

Immagine da cristianitoday.it