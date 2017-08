Attentato Rambla.L\'autista killer forse vivo e in Francia

BARCELLONA, 19 AGOSTO – Prosegue la caccia all’ultimo attentatore coinvolto negli attacchi a Barcellona e Cambrils. La polizia ha fatto sapere che l'autista del furgone che ha falciato e ucciso 13 persone potrebbe essere ancora vivo e in fuga in Francia.

Secondo quanto riferisce il Telegraph, le forze di sicurezza stanno dando la caccia a Younes Abouyaaqoub, il giovane che ora gli inquirenti hanno identificato come l’autista-killer, e ad altri due sospetti terroristi, nel timore che potrebbero lanciare ulteriori attacchi in luoghi frequentati dai turisti. Gli altri 4 terroristi ricercati per la strage, tra cui Moussa Oukabir, 17 anni, sono stati uccisi dalla polizia catalana con un quinto terrorista a Cambrils.

La cellula terroristica, che ha colpito sulla Rambla e a Cambrils, preparava esplosivi per provocare "centinaia di morti" nella capitale catalana. Nel covo sono state trovate tracce di acetone, perossido di idrogeno, 106 bombolette di butano e altro materiale per assemblare un ordigno. Il piano era quello di far esplodere un'autobomba sulla Rambla di Barcellona, una a Cambrils e una terza nella città di Vic. L'esplosione probabilmente per una manipolazione sbagliata degli ordigni mercoledi notte del covo di Alcanar ha costretto i terroristi islamici a improvvisare 'attentati più rudimentali' sulla Rambla e sul Lungomare di Cambrils.

Sempre il Telegraph ha riportato che un agente della Sicurezza francese ha allertato la polizia spagnola sul ritrovamento del furgone Renault Kangoo noleggiato dai terroristi in Spagna giovedì: potrebbe aver attraversato il confine con la Francia.

Una strage di turisti che ha coinvolto 34 diverse nazionalità, tra morti e feriti, tra cui francesi, tedeschi, britannici, belgi, cubani e cinesi. E poi ci sono i dispersi, come il bimbo di sette anni, Julian Cadman, di doppia nazionalità britannica e australiana, di cui si sono perse le tracce dopo l'attacco. Dramma e angoscia, ma anche speranza. Sui tweet disperati di parenti e amici scorre il volto sorridente del piccolo. "Questo bimbo è scomparso, ritwittate questa foto per ritrovare questo piccolo angelo", hanno postato i familiari di Julian. Il bambino era in vacanza con la famiglia e stava passeggiando sulla Rambla quando il van si è scagliato contro la gente e lo ha "separato dalla sua mamma", si legge sul social network.

Fonte immagine: larampa.it

ALESSIA PANARIELLO