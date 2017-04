Attentato San Pietroburgo, le vittime salgono a 14. Il responsabile è un kamikaze di 22 anni

SAN PIETROBURGO, 4 APRILE - Il bilancio delle vittime dell'attentato avvenuto ieri pomeriggio alla metro di San Pietroburgo è salito a quattordici. Secondo quanto riferito dagli artificieri, l'esplosione all'interno del convoglio sarebbe stata causata da una bomba artigianale che potrebbe essere stata lasciata sul treno prima della sua partenza.

"A voi cittadini di San Pietroburgo e agli ospiti della nostra città chiedo di essere vigili, attenti e prudenti e di comportarsi in maniera responsabile". Questo è il messaggio mandato dal governatore della città, Georgy Poltavchenko, ai suoi cittadini.

Il responsabile, secondo la polizia russa, sarebbe un giovane di ventidue anni, Akbarjon Djalilov, proveniente dall'Asia Centrale. A diffondere la notizia è stato Rakhat Saoulaimanov, portavoce dei servizi di sicurezza che, dopo aver analizzato i filmati ripresi dalle telecamere presenti all'interno della metropolitana, lo hanno identificato. Al momento dell'attentato indossava un paio di occhiali, un parka rosso e un cappellino di lana blu.

La matrice di questo attacco ancora non sono chiare, ma la pista del terrorismo sembra essere quella più probabile. “Non è chiaro ancora quali siano le cause, le stiamo vagliando tutte, incluso il terrorismo”, ha detto Putin che proprio ieri pomeriggio si trovava a San Pietroburgo per parlare dei media e che, dopo l'attentato, si è spostato sul luogo dell'accaduto per commemorare le vittime insieme ai cittadini.

Chiara Fossati

immagine da tgcom24.it