Attesa per l\'unica tappa in Calabria del super tour di J-Ax & Fedez Palacalafiore (Foto)

Attesa per l’unica tappa in calabria del super tour di j-ax & Fedez il 3 aprile al Palacalafiore di Reggio. Un live nuovo e spettacolare, tra effetti speciali e pirotecnici!

REGGIO CALABRIA, 14 MARZO - Cresce l’attesa tra i giovani di tutta la regione per l’imminente unica tappa in Calabria del super tour di J-Ax & Fedez del 3 aprile alle ore 21.00 al Palacalafiore di località Pentimele di Reggio Calabria.

Uno straordinario allestimento scenico farà da cornice al primo tour insieme dei due big della musica italiana, che segue l’uscita del loro primo album scritto a quattro mani pubblicato a gennaio, “Comunisti col Rolex”, balzato ai primi posti di tutte le classifiche con numeri record e già disco di platino.Anche il tour si avvia verso nuovi record: dopo il sold out a Torino e Bologna, tutto esaurito anche a Firenze, il 18 marzo a Roma e per ben tre sere consecutive al Mediolanumn Forum di Milano, dal 10 aprile. Il tour si chiuderà il 6 maggio nella splendida cornice dell’Arena di Verona.Per la tappa di Reggio Calabria sono stati già venduti oltre duemila biglietti. Spettacolare l’insieme di luci, immagini, effetti scenici e finanche pirotecnici, che faranno esplodere di energia, allegria ed entusiasmo anche la più grande struttura al chiuso calabrese, capace di ospitare oltre seimila spettatori.Una lunga pedana porterà J-Ax e Fedez in mezzo al pubblico, tra parterre e spalti, con alle spalle una piramide di schermi incastonati nel grande palcoscenico a due livelli. In scaletta ben ventinove brani, tra vecchi e nuovi successi.«Comunisti col Rolex - dice Ax - è un lavoro fatto per prendere per i fondelli quelli che ci odiano da sempre e non mancano di scrivere tutto il male possibile su di noi».Come si è già visto nelle prime due date, per oltre dure ore e trenta di concerto, il pubblico è travolto da un'energia contagiosa, fino al delirio collettivo. Una grande festa di musica, con un J-Ax vero animale da palcoscenico e uno scatenato Fedez che impugna la chitarra e si lancia persino sul pubblico all’interno di una enorme palla trasparente, rotolando sugli spettatori in lungo e in largo.La tappa calabrese fa parte di “Fatti di Musica 2017”, la rassegna del miglior live d’autore organizzata da Ruggero Pegna. I biglietti per assistere al concerto sono in vendita in tutti i punti Ticketone. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888 o al sito www.ruggeropegna.it, compreso prezzi, elenco punti vendita e link per l’acquisto online.“Questo concerto di J-Ax & Fedez – afferma il promoter - non ha nulla a che vedere con precedenti esibizioni. Questo è il loro primo tour insieme ed uno dei concerti più spettacolari mai prodotti in Italia! Un evento davvero imperdibile!”.